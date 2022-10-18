В Самарской области фотовыставка «Жены Героев» будет открыта месяц с 18 октября

Оценить уникальную фотовыставку жители Жигулевска смогут до 18 ноября. Фото: правительство Самарской области

Сегодня, 18 октября, в 15:00 на площади Мира Жигулёвска открывается фотовыставка «Жены Героев» Уникальный проект будет работать в течение месяца.

— Экспозиция состоит из 50 уникальных портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине, — сообщает правительство Самарской области.

Торжественное открытие выставки состоялось 2 сентября на площади Славы в Самаре. Жены военнослужащих сфотографированы в кителях супругов. Рядом с каждой фотографией можно прочитать мысли героинь.

Проект экспонировался в выставочной галерее ТК «Амбар», а теперь будет представлен в муниципальных образований региона, первым из которых стал Жигулевск, а в перспективе – Безенчук. Оценить уникальную фотовыставку жители Жигулевска смогут до 18 ноября.

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