Самарский фотопроект «Жены героев» выходит на федеральный масштаб

Дмитрий Азаров подарил уникальный фотоальбом главе государства на встрече в Кремле. Фото: kremlin.ru

Уникальный проект, зародившийся на территории Самарской области, приобретает федеральный масштаб. Речь идет о выставке «Жены героев», инициаторами создания которой выступили женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира». Фотовыставка открылась в Самаре 2 сентября, а спустя месяц, 18 октября 2022 года, Дмитрий Азаров рассказал о ней президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор подарил главе государства уникальный фотоальбом во время встречи в Кремле.

– Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна, – отметил в беседе Дмитрий Азаров.

Президент оценил инициативу самарских женщин. Он отметил, героини снимков – настоящие красавицы.

Между тем необычный проект уже вовсю шагал по Самарской области. В тот же день, 18 октября, выставка открылась на центральной площади в Жигулевске. Местные жители признались, что узнали о ней в соцсетях и не смогли пропустить.

– Я горжусь, что такие женщины рядом с нашими ребятами, что вместе с ними они стоят за Родину. Слава вам, миленькие доченьки! – поделился житель Жигулевска Виктор Зуйков.

18 октября выставка "Жены героев" открылась в Жигулевске. Фото: правительство Самарской области

Выставка будет работать в Жигулевске в течение месяца, после чего отправится в Безенчук и Чапаевск.

Отметим, что к проекту присоединяются другие жительницы Самарской области. Сделав фото в кителях мужей, отцов, дедушек и прадедушек, они размещают их на онлайн-платформе «Вконтакте».