Стало известно, что из себя будет представлять дом Маштакова в Самаре после реконструкции

После открытия внутри на первом этаже разместят гостиную-чайную. Фото: правительство Самарской области

В Самаре работы по реконструкции дома Маштакова, который является уникальным памятником деревянного зодчества XIX века, находятся уже на завершающей стадии.

При реставрации раскрывают часть первоначальных конструкций, которым более ста лет, и оставляют элементы из первоначального вида строения. Это касается печи, планируется, что печки будут разговаривать. Также оставляют деревянную стену, части оштукатуренной стены и потолка.

Так люди смогут познакомиться с технологиями в строительстве XIX века. Реконструкция уникального здания находится на финишной прямой. Все работы должны завершиться уже в декабре, и новый облик здание получит до конца года.

После открытия внутри на первом этаже разместят гостиную-чайную. Между двумя печами сделают «замороженную стену» с нишами и артефактами из истории города. На втором этаже создадут пространство, где будут организовываться выставки, лекции, мастер-классы.

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