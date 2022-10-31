Репетиция парада Памяти прошла в Самаре 31 октября 2022 года

Солдаты маршировали по главной площади Самары под звуки барабанной дроби Фото: Ольга НОВИКОВА

В понедельник, 31 октября 2022 года, в Самаре состоялась репетиция парада Памяти. Корреспондент «КП-Самара» запечатлела, как по площади имени В.В. Куйбышева маршируют военные.

Солдаты тренировались под звуки барабанной дроби. Военные маршировали по главной площади города стройными и четкими рядами. Каждый шел, чеканя шаг. Горожане, которые оказались сегодня в районе площади Куйбышева, с интересом наблюдали за репетицией парада.

Генеральный прогон с участием всех парадных расчетов и делегаций из других регионов РФ состоится 6 ноября 2022 года. Начало в 16:00.

Сам парад Памяти пройдет на площади Куйбышева 7 ноября 2022 года. Он начнется в 12:00.

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