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НовостиОбщество31 октября 2022 11:32

Репетиция парада Памяти прошла в Самаре 31 октября 2022 года

Военные провели тренировку на площади Куйбышева
Анастасия ФИЛАТОВА
Солдаты маршировали по главной площади Самары под звуки барабанной дроби

Солдаты маршировали по главной площади Самары под звуки барабанной дроби

Фото: Ольга НОВИКОВА

В понедельник, 31 октября 2022 года, в Самаре состоялась репетиция парада Памяти. Корреспондент «КП-Самара» запечатлела, как по площади имени В.В. Куйбышева маршируют военные.

Солдаты тренировались под звуки барабанной дроби. Военные маршировали по главной площади города стройными и четкими рядами. Каждый шел, чеканя шаг. Горожане, которые оказались сегодня в районе площади Куйбышева, с интересом наблюдали за репетицией парада.

Генеральный прогон с участием всех парадных расчетов и делегаций из других регионов РФ состоится 6 ноября 2022 года. Начало в 16:00.

Сам парад Памяти пройдет на площади Куйбышева 7 ноября 2022 года. Он начнется в 12:00.

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