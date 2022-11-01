В Самарской области за отлов бездомного животного будут платить 10,6 тысяч рублей

Норматив будет использоваться для расчета выплат муниципальным властям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Самарской области утвердило новые нормативы отлова безнадзорных животных на 2023 год. За поимку одной бродячей собаки заплатят 10 677 рублей. Норматив будет использоваться для расчета выплат муниципальным властям.

В постановлении указано, что сумма складывается из самого отлова, который оценили в 1100 рублей, транспортировки за 1000 рублей, ветеринарных услуг, чипирования, содержания в приюте, стерилизации и др.

Тариф поднимается с каждым годом, когда-то существенно, а когда-то незначительно. Так, в 2019 отлов бесхозного животного стоял 1509 рублей, в 2021 году Самарская область готова была платить в 5 раз больше обычного – 7856 рублей. А в 2022 году тариф подняли до 10152 рублей.

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