Стало известно, где призывники Самарской области будут проходить альтернативную службу

Дмитрий Шевчук рассказал об всех нюансах альтернативной службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области несколько призывников изъявили желание отправиться на альтернативную гражданскую службу. Военные комиссариаты региона уже получили 24 заявления. Об этом в пресс-центре «КП-Самара» рассказал начальник отдела призыва военного комиссариата Самарской области, полковник Дмитрий Шевчук.

- Альтернативная служба длится не 12, а 18 месяцев. В основном эти ребята работают почтальонами на «Почте России» или в лечебных учреждениям Минобороны, - отметил Дмитрий Шевчук.

Напомним, альтернативная гражданская служба - это работа в интересах общества и государства. На нее могут направить только тех, кто признан годным к военной службе или годен с незначительными ограничениями.

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