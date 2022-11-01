По делу главы Фонда капремонта Александра Константинова в Самаре провели 22 обыска

Дело о махинациях в Фонде капремонта находится на особом контроле Игоря Иванова Фото: Ольга НОВИКОВА

По уголовному делу главы Фонда капремонта Александра Константинова в Самаре провели 22 обыска. Об этом этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов.

- Это дело находится у меня на особом контроле, - сообщил Игорь Иванов. - Мы провели 22 обыска с изъятием документов. Сейчас сотрудники изучают изъятые бумаги. Один из двух фигурантов заключен под стражу.

Напомним, бывший глава Фонда капремонта Самарской области Александр Константинов, по версии следствия, похитил 2,2 миллиона рублей, завышая объемы выполненных работ по контрактам с подрядчиком. Сейчас он находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу о махинациях в фонде капремонта

Под следствие попал руководителей одной из компаний (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.