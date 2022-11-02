В Самаре коммунальные службы готовы к работе в условиях снегопада и гололеда

Техника загружена противогололедными материалами. Фото: Ирина Морковская

В Самаре коммунальные службы готовы к работе в изменившихся погодных условиях. Об этом сообщили в городской администрации.

По информации Приволжского УГМС, в ближайшие несколько дней самарцев ожидают сильный ветер и снегопады. В связи с этим организовано дежурство комбинированных дорожных машин.

В режиме ожидания у коммунальных служб на данный момент находятся 56 машин на отведенных дорожных участках. Техника загружена противогололедными материалами и при риске возникновения гололедицы выйдет на улично-дорожную сеть.

В ночь с 1 на 2 ноября 2022 года в Самарскую область пришел первый серьезный снегопад.

А из-за шквалистого ветра в регионе снесло остановку и упали деревья.

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