На продление ул. Авроры до ул. Ново-Садовой в Самаре направят 8 млрд рублей

Дорогу построят между Ботаническим садом и частным сектором Фото: Яндекс. Карты

На строительство нового поперечника в Самаре выделят 8 млрд рублей. Речь идет о продлении улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Информация об этом размещена в проекте расходных обязательств на 2023-2025 годы, опубликованном на сайте регионального Минтранса.

Планируется, что в 2023 году на строительство нового участка дороги направят 1,3 млрд рублей. В 2024-м заложена сумма побольше — уже 3 млрд рублей, а в 2025-м — 3,7 млрд рублей. Как пишет Волга Ньюс, реализацию проекта полностью будут финансировать из регионального дорожного фонда.

Напомним, документацию по продлению улицы Авроры утвердили в ноябре 2020 года. Проект строительства нового поперечника, который пройдет между Ботаническим садом и частным сектором, уже готов и получил одобрение госэкспертизы. Протяженность дороги должна составить около 2,5 км. Планируется, что она разгрузит движение по Московскому шоссе в районе Центрального автовокзала.

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