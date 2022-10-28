Продление ул. Авроры до ул. Ново-Садовой в Самаре стартует в 2023 году

Ул. Авроры протянут от Московского шоссе до Ново-Садовой вдоль Ботсада
Фото: Яндекс. Карты
Названы ключевые инфраструктурные проекты, которые планируют реализовать в Самарской области в ближайшие три года – с 2023 по 2025-й. Информация об этом прозвучала на расширенном заседании регионального правительства в пятницу, 28 октября 2022 года.
Так, в этот период намерены достроить мост через Волгу у села Климовка. Уже сейчас его готовность составляет 65%. Также планируется завершить первую линию метро с возведением станции «Театральная». Кроме того, будет закончена реконструкция дороги Кинель – Богатое – Борское.
В следующем году должно начаться строительство магистрали «Центральная» от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары и работы по продлению улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой. Ранее назывался 2022-й, но срок по каким-то причинам пришлось перенести.
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