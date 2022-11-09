Власти Самары опровергли сообщения об отказе от строительства школы на ул. Панова

В Самаре скорректировали сроки строительства школы на ул. Панова Фото: администрация Самары

Власти Самары прокомментировали информацию об отказе от планов по строительству школы на улице Николая Панова. Накануне, 8 ноября 2022 года, появились новости, что возводить учебное заведение на этом участке не будут. В мэрии опровергли эти сообщения.

- Строительство школы на улице Панова не отменяется. Ее по-прежнему планируется возвести. Для этого из ведения Минобороны РФ передан земельный участок в муниципальную собственность. Идет подготовительная работа, - отметили в администрации Самары.

Изменения коснулись лишь сроков строительства. По данным чиновников, были внесены корректировки в специальную программу. Школу на ЗИМе и школу на Панова поменяли местами по строкам строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что учебное заведение на Панова будет рассчитано на 550 мест. Его планировали возвести в 2024 году. Школа на территории бывшего ЗИМа — на 1500 мест. Ее хотели построить в течение трех лет.

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