Появилось видео из котлована для будущей станции метро «Театральная» в Самаре

Рабочие показали, как роют котлован для новой станции метро Фото: скриншот с видео

Стало известно, как сейчас выглядит будущая станция метро «Театральная» в Самаре. Один из читателей поделился с «КП-Самара» видео из котлована, который копают в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской. Показываем, что там происходит.

Рабочие роют огромный котлован за театром оперы и балета. В настоящее время они укрепляют «стены». Над раскопанным участком установили козловой кран, который перемещают по специальным рельсам. Когда котлован будет готов, строители опустят в него специальный механизированный комплекс – так называемый «щит». Он необходим для прокладки тоннеля. В дальнейшем «щит» пойдет в сторону станции метро «Алабинская». Аналогичный направят и со стороны улицы Полевой.

Напомним, по проекту станцию метро «Театральная» должны сдать в эксплуатацию в 2024 году. Однако это может произойти и раньше. По словам губернатора Дмитрия Азарова, строительство планируют завершить досрочно, работы в этом направлении активно ведутся.

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