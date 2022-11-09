Станцию метро «Театральная» в Самаре могут сдать досрочно

На месте строительства метро начали рыть огромный котлован / Фото: Сергей Бобин

Строительство станции метро «Театральная» Самаре могут завершить раньше намеченных сроков. Об этом во вторник, 8 ноября 2022 года, в эфире местного телеканала сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, «Театральная» — один из самых важных проектов. Работы на объекте идут активными темпами. Дмитрий Азаров отметил: «Есть большое желание завершить строительство досрочно, и мы сейчас работаем в этом направлении».

Напомним, новая станция метро появится в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, неподалеку от театра оперы и балета. Работы стартовали в 2022 году. Недавно строители начали рыть там котлован. По проекту «Театральную», которая свяжет Безымянку с центром Самары, должны сдать в 2024 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре в 2024 году построят станцию метро «Театральная». Показываем проект

На строительство новой станции метрополитена выделят 10,4 миллиарда из федерального бюджета (подробности)

Два щита пойдут навстречу друг другу: власти рассказали, как будут строить станцию метро «Театральная» в Самаре

Станцию метро «Театральная» в Самаре копать сразу с двух сторон (подробности)

Буровую установку пригнали на место строительства метро в Самаре в ноябре 2022 года

Блогер показал с воздуха ход работ (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал