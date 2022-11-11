В Самарской области мобилизованным пришли первые «президентские» выплаты

Бойцы отмечают, что некоторых из них получили более 200 тыс. рублей. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 10 ноября, военнослужащие, которые находятся в Рощинском, начали получать первые «президентские» выплаты. На их счета пришло не менее 195 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Большинство получили больше 200 тысяч рублей. Сумма денежного довольствия складывается из социальной выплаты в 158 тысяч рублей, а все, что сверх этого – суммы в зависимости от звания и должности, выслуги лет и надбавок, в том числе за качество несения военной службы, – рассказал мобилизованный депутат Дмитрий Холин.

Военнослужащие отмечают, что выплаты начали приходить с раннего утра. Многие из них оформили две банковские карты – для себя и своей семьи. Поэтому родные также успели заметить весомую сумму на счете.

– Свою работу я оставил, поэтому очень важно было получить выплаты, чтобы помочь своей семье. Деньги я отправил своей маме, с которой постоянно созваниваюсь, – поделился Анатолий из Ульяновска.

Напомним, ранее мобилизованные жители губернии получили выплату в размере 50 тысяч рублей. Она была зачислена на карты в прошлом месяце.

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