В Самаре начали расчищать от гаражей будущий участок для строительства ул. Авроры

Дорога протянется вдоль Ботанического сада. Фото: Скриншот с видео

В Самаре началась расчистка территории под строительство улицы Авроры. В частности, площадку избавят от гаражей – об этом ранее сообщали в правительстве. Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял участок под будущую дорогу с высоты птичьего полета. Кадрами он поделился в социальных сетях.

На видео видно, что под строительство отведена большая территория – ее площадь составляет 277 888 «квадратов». Новая дорога протянется от Московского шоссе до Ново-Садовой, вдоль Ботанического сада.

Напомним, проектом предусмотрено строительство многоуровневой развязки на пересечении с Московским шоссе. Не исключено, что будет построена и другая развязка — на перекрестке с улицей Ново-Садовой. Госэкспертиза уже одобрила проект продления улицы. Работы должны стартовать в следующем году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.