Поддержку семьям мобилизованных в Самарской области предоставят вне зависимости от уровня их дохода

В Самаре не будут учитывать доход семей мобилизованных для предоставления им поддержки

Семьи мобилизованных в Самарской области получат поддержку вне зависимости от дохода. Такое решение правительство Самарской области приняло на заседании на прошедшей рабочей неделе. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева рассказала, что был проведен анализ социальных паспортов таких семей.

- На различные меры поддержки будут претендовать 74% семей мобилизованых граждан, которые сейчас проходят подготовку и боевое слаживание, - отметила она.

С предложением отказаться от учета дохода при предоставлении мер поддержки выступил губернатор Дмитрий Азаров. Законопроект поддержали все члены правительства.

Напомним также, что на карточки мобилизованным пришли первые президентские выплаты. Ранее были зачислены назначенные губернатором Азаровым региональные выплаты.