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НовостиОбщество13 ноября 2022 17:30

В Самае продолжают строить храм за Ботаническим садом. Показываем видео

Строительство храма около Ботанического сада в Самаре попало на видео
Анастасия МЫШКИНА
Стройка идет полным ходом

Стройка идет полным ходом

Самарский блогер Евгений Щекин снял на видео строительство храма за Ботаническим садом, напротив комплекса высоток. На строительной площадке замер кран. Две башенки уже обрели купола. А на уровне третьего этажа работают строители. Так что по всем признакам можно понять, что стройка идет полным ходом. Рядом также стоит бетономешалка.

Напомним, что это строительство вызывало ряд вопросов у самарской общественности. Строительство церкви и детского центра было приостановлено. Оказалось, что не все документы были оформлены правильно. Госинспекция стройнадзора подала в суд, а Епархия ждала разрешительных документов. В январе этого года мэрия одобрила строительство центра высотой до 35 метров.

Мнения жителей района по поводу стройки в свое время разделились. Одни радовались появлению детского центра, другие говорили, что все должно быть по закону. Также шла речь о том, что микрорайону нужны школа, поликлиника.