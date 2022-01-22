Мэрия Самары одобрила строительство епархиального центра у Ботанического сада высотой до 35 м

Епархиальный центр возведут на участке в 2,6 тыс. кв. м на Московском шоссе

Мэрия Самары разрешила РПЦ построить детский епархиальный образовательный центр возле Ботанического сада. Информация об этом размещена на сайте городской администрации

— Предоставить Самарской епархии РПЦ разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2 652 кв. м на Московском шоссе и на отклонение от предельных параметров строительства, — говорится в постановлении.

Площадку предоставили организации под религиозное использование, управление и образование. Максимальная высота здания, которое можно будет возвести на этом участке, не должна превысить 35 метров.

Напомним, подготовительные работы на территории у Ботанического сада начались весной 2021 года. Они стартовали еще до получения всех необходимых разрешений. Ранее «КП-Самара» писала, почему так произошло. Стройку на время приостанавливали. В ноябре прошлого года в Самаре прошли публичные слушания по поводу нового объекта РПЦ. Несмотря на то, что изначально многие горожане выступали резко против, проект был поддержан. В его пользу поступило около 2 тысяч положительных мнений.