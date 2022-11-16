Четыре новых вокзала планируют построить в Самарской области

Эскиз ТПУ в районе станции Пятилетка в Самаре / Фото: taburent.ru

В Самарской области в ближайшие два года планируют построить четыре новых вокзала. Два из них появятся в Самаре, один в Тольятти и один в Новокуйбышевске. Об этом говорится в документе о внесении изменений в постановление «Об утверждении госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области до 2025 года». Он опубликован на сайте регионального правительства.

Так, планируется построить четыре транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Цель — оптимизация маршрутной сети и улучшение транспортной доступности для жителей. В Самаре ТПУ хотят разместить в районе ж/д станций Пятилетка в Кировском районе и Ягодная в микрорайоне Крутые Ключи, в Новокуйбышевске — у станции Липяги. В Тольятти сделают ТПУ «Южное». Срок реализации проекта — 2023-2024 годы. На софинансирование строительства направят 271,1 млн рублей.

Ранее «КП-Самара» публиковала эскиз транспортно-пересадочного узла у станции Пятилетка. Новый вокзал там может появиться либо на территории Кировского рынка, либо на участке между ж/д путями и улицей Теннисной.

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