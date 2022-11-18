Застройщик получит участок под вторую очередь ТРК «Вива Лэнд» в Самаре без проведения торгов

Вторую очередь "Вива Лэнда" могут построить к 2026 году Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре в скором времени займутся реновацией «мертвого квартала» рядом с ТРК «Вива Лэнд». За обновление территории в границах улицы Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова возьмется ООО «Рубин». Землю компании предоставят без проведения торгов. Об этом говорится в распоряжении губернатора Самарской области от 14 ноября 2022 года.

- Рекомендовать органу МСУ Самары обеспечить представление ООО «Рубин» в аренду без проведения торгов трех земельных участков площадью 2 424,8; 2 551 и 573 кв. м на проспекте Кирова, - говорится в документе. Эти территории планируется использовать для строительства второй очереди ТРК «Вива Лэнд».

Также компании могут предоставить в аренду без проведения торгов участок площадью 3 350 кв. м на пересечении улиц Победы и Севастопольской. Там предполагается разместить административное здание.

Ранее сообщалось, что «Рубин» построит вторую очередь «Вива Лэнда» к 2026 году. Планируемый размер инвестиций в проект — 6,6 млрд рублей.

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