Снесут дома и изымут участки для муниципальных нужд в трех районах Самары

Постановления уже вступили в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти планируют снести дома на территориях Промышленного, Кировского и Куйбышевского районов Самары. Информация появилась в постановлениях на официальном сайте городской администрации.

Многоквартирные дома в этих районах признали аварийными. Речь идет о № 24 по улице Вятской, № 32 по улице Кузнецкой и № 9 в Сиреневом переулке. С собственниками квартир обсудят условия переселения.

Ранее сообщалось, что власти изымут и другие дома с участками. В перечне оказались участок на улице Садовой, 39-37 и участок на улице Фрунзе, 132-134. Сносу также подлежат три дома, расположенные в Ленинском, Самарском и Железнодорожном районах города.

Постановления уже вступили в законную силу.

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