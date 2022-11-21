Самарский видеоблогер показал кадры пробки на новой развязке на ул. Ново-Садовой

В ГИБДД объяснили причины заторов в районе развязки на ул. Ново-Садовой. Фото: скриншот

Сегодня, 21 ноября, утром на новой развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии снова образовались огромные пробки. Самарский видеоблогер Евгений Щекин заснял затор на дороге с высоты.

Пробки сковали движение уже около 7:50 утра. В ГИБДД объяснили причины заторов в районе развязки на ул. Ново-Садовой в Самаре. Руководитель отдела ГИБДД по Самаре Алексей Маслов уверяет, что большое количество автомобилей нужно разделять на потоки и решить проблему можно за счет регулировки времени работы светофора.

Так, большие 9-балльные автомобильные пробки сковали город рано утром 10 ноября. И такая ситуация на новой развязке, которая должна была разгрузить транспортный поток, происходит регулярно.