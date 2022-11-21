Провели более 15 допросов: в Самаре расследуют дело о поджоге магазина ритуальных услуг на ул. Авроры

Пожар унес жизнь 31-летней женщины и покалечил 61-летнего мужчину Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре продолжается расследование уголовного дела о поджоге магазина ритуальных услуг на улице Авроры. Пожар в павильоне унес жизнь 31-летней женщины и покалечил 61-летнего мужчину.

- Проведено более 15 допросов, 13 выемок и осмотров, в том числе найденных на месте происшествия предметов. Назначено шесть судебных экспертиз, среди которых: медицинские, генетические, физико-химические, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас правоохранители делают все возможное, чтобы установить личности причастных к поджогу и задержать их.

Напомним, пожар в павильоне на улице Авроры в Самаре произошел ночью 18 ноября 2022 года. Огнем была охвачена территория в 200 кв. м. После тушения сотрудники МЧС нашли в сгоревшей постройке тело женщины. Также они спасли мужчину. Его с многочисленными ожогами госпитализировали в больницу. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Установлено, что причиной пожара стал поджог.

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