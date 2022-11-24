В Самаре жители избавились от гололеда у подъезда при помощи ковров

Вот такой креатив появился около подъезда и на тротуаре. Фото: t.me/samaratg01

Гололед, покрывший улицы Самары утром 23 ноября 2022 года, заставил горожан проявить не только осторожность, но и внести долю креатива в привычные будни. Так, жители одного из домов нашли необычный способ борьбы с опасными дорожками. На помощь им пришли самые обычные ковры.

Как сообщили самарцы, ковровая дорожка была замечена около подъезда. Жильцы застелили гололед несколькими коврами, чтобы сделать придомовую территорию немного безопаснее.

Отметим, что погодные сюрпризы на этом заканчиваются. По данным Приволжского УГМС, в четверг, 24 ноября, жителей Самары и области ждет все тот же сильный гололед. К нему прибавится густой туман с видимостью 500 метров и менее. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность на улице.

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