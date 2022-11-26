Рейсы из Самары в Тель-Авив пропали из расписания аэропорта «Курумоч»

В чем причина того, что рейс пропал из расписания, на данный момент неизвестно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анонс рейса из Самары в город Израиля Тель-Авив авиакомпании RedWings исчез из сезонного расписания аэропорта «Курумоч». На официальном сайте аэропорта рейс больше не отображается.

Информация о запуске прямых рейсов данного направления появилась 25 ноября 2022 года. Самолеты должны были начать летать уже через неделю, 5 декабря. Изначально периодичность составляла один раз в неделю, каждый понедельник.

Как сообщалось ранее, была вероятность, что данное расписание будет действовать до 20 марта 2023 года. В чем причина того, что рейс пропал из расписания, на данный момент неизвестно.

Напомним, прямой рейс из Самары в Таиланд, который тоже появился в расписании аэропорта Курумоч, никуда не пропал, и билеты уже есть в продаже. А количество авиарейсов из Самары в Москву увеличат до 20 в неделю.

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