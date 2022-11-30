Число жертв пожара в ритуальном магазине на ул. Авроры в Самаре увеличилось до двух

Следователи предполагают, что торговый павильон кто-то поджег Фото: СУ СК по Самарской области

Число жертв пожара в магазине ритуальных услуг на улице Авроры в Самаре увеличилось. В больнице умер 61-летний мужчина, который получил серьезные ожоги тела. Информацию об этом «КП-Самара» подтвердили в пресс-службе СУ СК по региону.

Напомним, ЧП в ритуальном салоне произошло в ночь на 18 ноября 2022 года. Огонь охватил торговый павильон. Площадь пожара составила 200 кв. м. В результате случившегося на месте погибла 31-летняя женщина. Еще один человек – 61-летний мужчина – получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. Медики боролись за жизнь пострадавшего в течение нескольких дней, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Следователи предполагают, что это был не несчастный случай, а поджог. Кто именно его устроил, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Как ранее сообщали в СК, правоохранители провели более 15 допросов, 13 выемок и осмотров. Назначены шесть судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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