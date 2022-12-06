Суд признал незаконным разрешение на строительство высотки на Пятой просеке в Самаре

Решение по заявлению было принято 5 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд рассмотрел иск прокуратуры относительно застройки Пятой просеки. Разбирательства начались из-за площадки около озера Леснуха. ГК «Берег» планировал возвести на участке новые дома, однако жители выступали против. Тем не менее, разрешение на застройку было выдано, что вызвало очередной шквал возмущений. Застройщик пытался найти компромисс. В частности, компания предложила передать городу помещение под детсад, благоустроить набережную озера Леснуха. Однако горожане остались непреклонны.

Летом 2022 года в дело вмешалась прокуратура Самарской области. Представители надзорного органа направили в суд иск, в котором потребовали отменить выданное разрешение на строительство. Основанием для этого послужило недостаточное количество социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. Строительство дома могло увеличить нагрузку на уже имеющиеся в районе учреждения. А этот факт нарушал права жильцов, отмечали в прокуратуре.

В понедельник, 5 декабря, Ленинский районный суд поддержал истцов.

– Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным разрешения регионального министерства строительства на строительство многоквартирного дома на Пятой просеке, – рассказали в областной прокуратуре.

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