Суд запретил строить многоквартирный дом на Пятой просеке в Самаре

Жители изначально выступали против данной застройки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным разрешения на строительство многоквартирного дома на Пятой просеке.

— Была нарушена обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения при выдаче разрешение на строительство очередного дома, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Если бы многоквартирный дом все-таки был возведен, это бы привело к увеличению нагрузки на уже имеющиеся в районе соцучреждения. Так как при строительстве не была предусмотрена социальная инфраструктура для потенциальных жильцов нового дома, это влечет нарушение прав, в том числе уже проживающих в районе застройки.

Напомним, жители изначально выступали против данной застройки.

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