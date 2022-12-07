Торги на проектирование новой набережной Волги в Самаре сорваны

Торги на проектирование прогулочной зоны вдоль Волги приостановили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выбор подрядчика для проектирования пятой очереди набережной Волги в Самаре вновь откладывается. Торги приостановили по жалобе регионального УФАС. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

- Определение подрядчика в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа, - говорится в сообщении.

С чем связаны претензии антимонопольной службы, пока не ясно. Насколько известно, сейчас жалоба находится на рассмотрении.

Напомним, это уже вторая попытка самарских властей найти проектировщика для новой прогулочной зоны вдоль Волги. Ее хотят обустроить от бассейна ЦСКА до улицы Вилоновской. Первые торги, казалось бы, прошли успешно. Выполнить необходимые работы за 131,5 млн рублей согласилась компания «Волгатрансстрой-Проект». Однако в ноябре 2022 года контракт с фирмой расторгли. Были объявлены повторные торги. Итоги планировалось подвести 12 декабря, но из-за жалобы ФАС их приостановили.

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