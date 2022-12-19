Суд вынес приговор дочери экс-мэра Самары Людмиле Тарховой

Суд приговорил Людмилу Тархову к 7 годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 19 декабря 2022 года, Ленинский районный суд Самары вынес приговор Людмиле Тарховой. Дочь экс-мэра города признали виновной в вымогательстве денег у депутата губернской думы Александра Милеева.

Ранее прокуратура запросила для женщины наказание в виде 11 лет лишения свободы. Однако суд вынес ей более мягкий приговор. Людмиле Тарховой предстоит провести 7 лет в колонии общего режима. Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на адвоката Андрея Карномазова, защита планирует обжаловать это решение.

Напомним, дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова обвиняли в вымогательстве 200 млн рублей у Александра Милеева. По версии следствия, женщина требовала у депутата деньги, угрожая обнародованием некого компромата. Сама Людмила отрицала свою вину. Она заявляла, что хотела вернуть долг. Якобы парламентарий занял деньги на развитие своего бизнеса у ее отца. Расписок с него не брали. Гарантом возврата средств стал бизнесмен Олег Дьяченко (ныне покойный).

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