Елену Лапушкину вновь избрали мэром Самары на пять лет

Елена Лапушкина сохранила за собой пост главы областной столицы Фото: администрация Самары

Во вторник, 27 декабря 2022 года, депутаты Самары выбрали нового мэра города. Они единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Лапушкиной, которая занимала пост мэра последние пять лет.

- Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной на голосовании по выбору главы Самары. Она будет занимать этот пост следующие пять лет, - сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

Напомним, изначально на конкурс по выбору главы Самары заявлялись 15 человек. До этапа собеседований дошли только 13. В финал вышли двое – Елена Лапушкина и проректор МИРа, депутат Павел Чумак. За последнего никто из депутатов не проголосовал.

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