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НовостиОбщество27 декабря 2022 9:25

Елену Лапушкину вновь избрали мэром Самары на пять лет

Депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру
Анастасия ФИЛАТОВА
Елена Лапушкина сохранила за собой пост главы областной столицы

Елена Лапушкина сохранила за собой пост главы областной столицы

Фото: администрация Самары

Во вторник, 27 декабря 2022 года, депутаты Самары выбрали нового мэра города. Они единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Лапушкиной, которая занимала пост мэра последние пять лет.

- Депутаты городской думы поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной на голосовании по выбору главы Самары. Она будет занимать этот пост следующие пять лет, - сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

Напомним, изначально на конкурс по выбору главы Самары заявлялись 15 человек. До этапа собеседований дошли только 13. В финал вышли двое – Елена Лапушкина и проректор МИРа, депутат Павел Чумак. За последнего никто из депутатов не проголосовал.

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