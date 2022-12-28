Самарский журналист показал, что входит в комплект мобилизованного

Мобилизованным выдали объемные рюкзаки, в которых много что помещается / Фото: t.me/corleonespeaking

Самарский журналист Илья Круговой рассказал, что за рюкзаки дают мобилизованным и что в них находится. Об этом он поделился в своем телеграм-канале.

- Мы их называем «рюкзаки Азарова». Они очень объемные. Я запихнул в свой рюкзак спальник, ватные штаны, плащ-палатку и другую мелочь. Однако на смотре положено, чтобы спальник был приторочен сверху, - рассказал журналист.

Военнослужащих снабдили перчатками, балаклавами, шапками и носками / Фото: t.me/corleonespeaking

По словам Ильи Кругового, в комплект мобилизованного также входят аптечка на 12 позиций, теплое нательное белье. В отдельном пакете уложены шапка, балаклава, перчатки, гетры и трусы большого размера. Кроме того, есть еще один пакетик с лекарствами. Недавно военнослужащим выдали и термосы в чехле с символикой Самарской области.

Журналист отметил, что все эти вещи нужные, но хотелось бы получить дополнительную поддержку. Он попросил губернатора Дмитрия Азарова прислать ножовки, молотки, кирки и крепежные скобы.

Напомним, Илью Кругового призвали в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Сейчас он служит во втором батальоне 43-го полка. Ранее журналист рассказал, что не стоит брать с собой в зону СВО.

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