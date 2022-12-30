Автобусы будут ждать пассажиров с двух часов ночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре усилят работу общественного транспорта в ночь на Рождество — с 6 на 7 января 2023 года. После окончания богослужений верующих развезут по домам на специальных автобусах.

— Подача дополнительного транспорта будет организована в 2:00-2:30. Автобусы будут ждать горожан около пяти храмов, — сообщили в администрации Самары.

Транспорт подадут к Покровскому кафедральному собору, храму Петра и Павла, храму в честь святого Георгия Победоносца, а также к Кирилло-Мефодиевскому и Софийскому собору.

Отметим, сейчас в регионе наблюдается рост заболевания вирусными инфекциями. В связи с этим врачи рекомендуют самарцам не посещать многолюдные места в новогодние праздники. Посмотреть рождественское богослужение, которое митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет в Софийском соборе, можно будет по ТВ или в соцсетях.

Ранее «КП-Самара» писала, как будет ходить общественный транспорт в новогоднюю ночь 2023. График работы автобусов, трамваев, троллейбусов и метро можно посмотреть здесь.

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