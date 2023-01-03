«Мы не простим»: жена генерала из Самары попросила мужа отомстить за погибших в Макеевке

В Самаре почтили память жертв трагедии в Макеевке Фото: Евгений ЕГОРОВ

Жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии, генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина высказалась насчет трагедии в Макеевке. На траурном митинге, который прошел в Самаре 3 января 2023 года, Екатерина Колотовкина заявила, что попросила мужа отомстить за погибших бойцов.

— В первый раз с начала специальной военной операции я попросила его отомстить — за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно — победа будет за нами! — сказала председатель женсовета 2-й гвардейской армии.

Екатерина Колотовкина отметила, что 44-й полк не был в подчинении ее супруга, но он скорбит вместе со всеми. Также она рассказала, что находится постоянно на связи с женами бойцов.

— Все это тяжело и страшно, но нас не сломить. Горе объединяет, — добавила Екатерина Колотовкина.

Напомним, среди тех, кто попал под удар ВСУ в Макеевке, оказались и самарские мобилизованные. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, есть как раненые, так и погибшие. Пока точной информации, сколько именно пострадало бойцов из Самарской области, нет.

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