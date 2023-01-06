Появилось видео с раненными в Макеевке самарскими военнослужащими

Сейчас мужчины проходят лечение. Фото: скриншот с видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил ростовский госпиталь и ДНР, где встретился с ранеными самарскими военнослужащими. Записью встречи глава региона поделился в социальных сетях.

– Во время визита сделал основное - узнал, какая дополнительная помощь необходима. Все, что зависит от региона, обязательно сделаем и поможем по всем возникающим вопросам. Как только позволит здоровье, а врачи дадут разрешение, постараемся перевести бойцов в самарские госпитали, поближе к родным, – поделился губернатор.

Местные врачи сообщили, что некоторые военнослужащие были доставлены в тяжелом состоянии. Они также отметили, что для выздоровления главное – настрой, а он у самарцев есть.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в новогоднюю ночь. Под удар ВСУ попало здание, где располагались российские военные. В их числе оказались бойцы из Самарской области.

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