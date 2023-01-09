Погибших при обстреле в Макеевке бойцов проводили в последний путь в Тольятти 9 января 2023

Память о погибших защитниках Отечества будет жить вечно Фото: администрация Тольятти

В Самарской области продолжают прощаться с военнослужащими, которые погибли при обстреле в Макеевке. В понедельник, 9 января 2023 года, в последний путь проводили трех уроженцев Тольятти: Андрея Шеховцева, Владимира Кузяева и Максима Чигирева.

— Жизни Андрея Шеховцева и Владимира Кузяева, которые были призваны в ВС РФ, трагически оборвались в результате обстрела нашего формирования в Макеевке. Максим Чигирев ушел на фронт добровольцем. Проводить земляков в последний путь пришли родные, друзья, сослуживцы и товарищи по работе, — сообщили в администрации Тольятти.

На панихиде в Центральном районе, где провожали Владимира Кузяева и Максима Чигирева, присутствовал замглавы города Евгений Гришин. Он отметил, что потеря бойцов — невосполнимая утрата. Вместе с близкими бойцов скорбит вся Самарская область.

Прощание с Андреем Шеховцевым состоялось в Поволжском. Глава Комсомольского района Артем Анисимов рассказал, что лично знал погибшего бойца. По его словам, ранее тольяттинец работал в МЧС. Интересы людей, оказавшихся в опасности, всегда стояли у него на первом месте.

Погибших бойцов проводили со всеми воинскими почестями. Власти города и региона окажут всевозможную помощь и поддержку их семьям.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким павших солдат.

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