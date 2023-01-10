В Самаре восстановили движение автобусов по ул. Ново-Садовой 10 января 2023 года

Изменения в схему были внесены из коммунальной аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение общественного транспорта по улице Ново-Садовой, измененное после коммунальной аварии в Постниковом овраге, вернулось в норму. Правда, только частично. Об этом сообщили в департамента транспорта Самары.

– Движение в направлении из города восстановлено, – рассказали городские власти.

Автобусы №50 и 61, следующие по направлению «в город», по прежнему едут по улице Советской Армии, Московскому шоссе и проспекту Масленникова.

Напомним, коммунальная авария в Постниковом овраге произошла вечером 9 января. На улице Ново-Садовой случился порыв трубы. Из-за этого движение общественного транспорта было скорректировано. Специалисты всю ночь работали на месте аварии. В настоящий момент они продолжают устранять последствия ЧП.

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