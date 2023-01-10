В Самаре школьников оставят на дистанционном обучении из-за сильных морозов

Если из-за погодных условий очные занятия решат отменить, то учеба будет дистанционная. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в Самарской области из-за сильных морозов учеников могут оставить на дистанционном обучении. Решение остается за школами.

— Пока сохраняется прежняя ситуация: решение об отмене занятий принимается директором каждого образовательного учреждения в зависимости от прогноза низких температур атмосферного воздуха, а также тенденций к изменению метеоусловий, — сообщили в городской администрации.

Если из-за погодных условий очные занятия решат отменить, то учеба будет дистанционная. Напомним, после каникул школьники так и не вышли пока в образовательные учреждения. В понедельник, 9 января, из-за аномально низких температур учеников перевели на дистанционку.

По прогнозам синоптиков среднесуточная температура воздуха вернется к своей климатической норме лишь к концу недели. А предстоящие два дня ожидаются самыми холодными в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьники на дистанционке и замерзающий на трассе водитель: как Самарская область переживает аномальные морозы

Экстремальные морозы сковали Самарскую область в начале января 2023 года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал