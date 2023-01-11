Супруга самарского командарма Екатерина Колотовкина рассказала об участии в СВО своих братьев

Женщина также отметила, что любовь сестры к братьям похожа на материнскую. Фото: Светлана Осьмачкина
Супруга командующего 2-й армией и автор фотопроекта «Жены героев» Екатерина Колотовкина поделилась в своем телеграм-канале мыслями об участии в СВО родных братьев.
— Двое из моих четырех младших братьев сегодня на передовой. Очень за них переживаю. Они не генералы. Они рядовые. Один возит баню, другой управляет беспилотниками. Горжусь ими, — написала Екатерина Колотовкина.
Женщина также отметила, что любовь сестры к братьям похожа на материнскую и сейчас уже каждого бойца она воспринимает как своих братьев, когда нет своих и чужих, а все родные.
— Сегодня переживая трагедию в Макеевке и провожая каждого бойца навсегда, я провожаю брата. Успокаивая вдову – я успокаиваю сестру. И по-другому быть не может. Мы все стали родными, — подытожила супруга самарского командарма.
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