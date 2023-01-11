Появилось видео пожара в жилом доме на ул. Некрасовской в Самаре 11 января 2023 года

Пожарные продолжают бороться с огнем / Фото: Борис Коценко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появилось видео пожара на улице Некрасовской в Самаре. Напомним, утром в среду, 11 января 2023 года, пламя охватило трехэтажный жилой дом рядом с театром «Камерная сцена». В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов поступил около 10 часов утра. Изначально сообщалось, что в здании загорелась квартира. Прибыв на место, специалисты установили, что пламя охватило лестничную площадку с первого по третий этаж. Сейчас проводится эвакуация жильцов. Читатели «КП-Самара» рассказали, что некоторым людям пришлось выбираться через окна.

На месте работают 43 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 8 машин. Насколько известно, огонь перекинулся на соседнее здание. О пострадавших информации пока нет.

По данным городской мэрии, погорельцам предложили разместиться в здании администрации Самарского района. Также им предоставили автобус для обогрева. Отметим, правоохранители уже начали проверку по факту пожара.

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