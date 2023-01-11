В Самаре перекрыли улицу Фрунзе и пустили в объезд автобусы из-за пожара в доме 11 января

Так, нельзя пока проехать на улице Фрунзе от Льва Толстого до Ленинградской в оба направления. Фото: Борис Коценко

Сегодня, 11 января, утром в Самаре загорелся дом на улице Некрасовской, 25А. Из-за страшного пожара перекрыто движение и изменены маршруты общественного транспорта.

Так, нельзя пока проехать на улице Фрунзе от Льва Толстого до Ленинградской в оба направления. Автобусный маршрут № 3 поедет в объезд по ул. Венцека-ул. Галактионовская-ул. Красноармейская в направлении из города.

Помимо этого, автобусы № 37 и № 47 проследуют по ул. Л. Толстого-ул. Галактионовская-ул. Венцека, маршруты № 24 и № 61 – по ул. Красноармейская-ул. Галактионовская-ул. Венцека.

Перекрытие движения повлияло также на автобус № 34, он будет объезжать по ул. Красноармейская-ул. Самарская-ул. Венцека и далее по своему маршруту в оба направления.

Напомним, огонь охватил три этажа здания, пожарные, спецподразделения и представители власти продолжают работать на месте ЧП. Сейчас появились фото и видео пожара, количество пострадавших и погибших неизвестно.

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