Жильцы дома на ул. Некрасовской в Самаре рассказали о возможной причине страшного пожара

Пожарные продолжают бороться с огнем в трехэтажном жилом доме в историческом центре Самары Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Жильцы дома на улице Некрасовской, 25а в Самаре назвали возможную причину страшного пожара, который унес жизнь четырехлетней девочки. По их словам, огонь мог вспыхнуть из-за неадекватного мужчины.

— Пожар мог устроить один из жильцов — мужчина лет 36. Его никто никогда не видел трезвым. Вроде у него в квартире загорелось. Он заперся и никому не открывал. Находился в неадекватном состоянии, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» местные жители.

По предварительным данным, этот мужчина жил на первом этаже дома. Огонь пошел вверх по деревянным перекрытиям.

Напомним, ранее начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко сообщил, что пламя охватило лестничную клетку с первого по третий этаж и три квартиры. Потом оно перекинулось на кровлю. Была угроза распространения огня на соседнюю гостиницу. Из здания эвакуировали больше 20 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла четырехлетняя девочка. Она скончалась в машине скорой помощи от отравления угарным газом. По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело.

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