Маленький ребенок погиб при пожаре на ул. Некрасовской в Самаре 11 января 2023 года

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Фото: администрация Самары

Стали известны подробности пожара, который произошел утром 11 января 2023 года в Самаре. На улице Некрасовская, 25а загорелся многоквартирный дом, в результате ЧП пострадали люди.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило на пульт в 10:10. Прибывшие на место пожарные установили, что в доме горит лестничная клетка. Огонь распространился с первого до третьего этажа. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

– До прибытия пожарных из горящего здания эвакуировалось 17 человек. Пожарные эвакуировали еще пятерых, – рассказал начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

В 10:25 ранг пожара был повышен до Пожар №3. С огнем боролись 168 человек, было задействовано 56 единиц техники. Не обошлось без пострадавших. Как выяснилось, ЧП унесло жизнь 4-летней девочки.

По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сейчас жильцы дома находятся в пункте временного размещения на улице Некрасовская, 38.

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