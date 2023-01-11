В Самаре продолжаются работы по замене водовода в Постниковом овраге

Специалисты продолжают работу. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты продолжают аварийный ремонт на улице Ново-Садовой. Вечером 9 января из-за порыва воды было парализовано движение.

По сообщению «РКС-Самара», специалисты вновь приступили к замене трубы, диаметр которой составляет 400 мм. Чугунный водовод не смог справиться с натиском замерзшего грунта. Работники уже устранили технологический отказ и отключили линию, сохранив водоснабжение. Бригады меняют трубу длиной более 10 метров. Работы будут вестись круглосуточно.

Напомним, вчера в городской администрации заявили о завершении работ. Судя по всему, из-за аномальных морозов оборудование не может работать в стандартном режиме. О сроках окончания ремонта пока неизвестно.

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