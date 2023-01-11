Стало известно, что происходит на месте пожара на ул. Некрасовской в Самаре вечером 11 января 2023 года

Так сейчас выглядит место происшествия. Фото: Евгений ЕГОРОВ

Стало известно, что происходит на месте пожара на улице Некрасовской в Самаре вечером в среду, 11 января 2023 года. О текущей обстановке «КП-Самара» сообщил собственный источник.

– На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева до сих пор работают пожарные. Улицы перекрыты. Но рукава от Волги по улице Некрасовской уже разъединены, – сообщил «Комсомолке» житель города.

Напомним, страшный пожар в доме №25а по улице Некрасовской произошел утром 11 января 2023 года. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что происходит горение лестничной клетки с первого по третий этаж. Еще до их прибытия из здания вывели 17 человек. Пожарные эвакуировали еще пять, в том числе малоподвижных.

К сожалению, не обошлось без погибших: при пожаре погиб маленький ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело. По факту пожара также организованы проверки – как со стороны ГУ МВД по Самарской области, так и со стороны региональной прокуратуры.

По данным мэрии, сейчас для жильцов организован пункт временного размещения в санатории «Волжанка», они обеспечены всем необходимым. В дальнейшем им будет оказана вся необходимая помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.