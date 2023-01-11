В Самаре увеличилось число жертв страшного пожара в многоквартирном доме на ул. Некрасовской

ЧП в доме №25а произошло утром 11 января, пожарные до сих пор борются с огнем. Фото: Евгений ЕГОРОВ

Стало известно о новых жертвах страшного пожара, который произошел утром 11 января в доме №25а по улице Некрасовской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– В 18:36 на месте пожара была обнаружена 58-летняя погибшая женщина, – информируют в региональном ГУ МЧС.

Ранее стало известно, что при возгорании погиб маленький ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Напомним, пожар на улице Некрасовской произошел около 10 часов утра. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 5 человек, до их приезда из здания вывели 17 жильцов. По факту ЧП были организованы проверки.

Для жителей организовали пункт временного размещения в санатории «Волжанка». По данным городских властей, в дальнейшем им окажут всю необходимую помощь.

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