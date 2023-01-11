Полиция взяла под охрану пострадавший от пожара дом на ул. Некрасовской в Самаре

Объект будет находиться под круглосуточным наблюдением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские взяли под охрану дом №25 по улице Некрасовской в Самаре, в котором произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

– Пострадавшее от пожара здание взято под круглосуточную охрану до особого распоряжения. Данная мера принята с целью пресечения мародерства, – информирует ГУ МВД по региону.

Напомним, пожар на улице Некрасовской, 25а произошел утром в среду, 11 января. Часть жильцов удалось эвакуировать, однако без погибших не обошлось. Днем стало известно, что ЧП унесло жизнь маленького ребенка. А вечером на месте пожара было обнаружено тело женщины.

Сейчас пожарные службы продолжают работать на улице Некрасовской. По сообщениям самарцев, улицы остаются перекрытыми.

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