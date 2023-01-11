Самарцам показали, в каких условиях пожарные боролись с возгоранием на ул. Некрасовской

Открытое горение было ликвидировано в 20.19

Утром в среду, 11 января 2023 года, на улице Некрасовской в Самаре произошел крупный пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание было сильным и охватило участок площадью 800 «квадратов». Пожарные службы боролись с огнем в течение всего дня. Жители города показали, в каких условиях велась работа.

– На таком сильном морозе пожарные и сотрудники МЧС были вынуждены колоть лед, чтобы вода не замерзала. И так с 9 утра, – восхитились пожарными самарцы.

Напомним, открытое горение на улице Некрасовской было ликвидировано в 20.19. Сейчас в здании дежурят полицейские – следят, чтобы в пострадавший от пожара дом не проникли мародеры. Охрана объекта будет вестись круглосуточно.

Что касается жильцов, для них организован пункт временного размещения. Их обеспечили всем необходимым.

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