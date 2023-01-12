Мужчина погиб при пожаре в подвале многоквартирного дома в Тольятти 11 января

Спасателями было эвакуировано 9 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 11 января 2023 года, произошел пожар в Центральном районе Тольятти, в результате которого погиб один человек – мужчина.

— Загорелось кладовое помещение в подвале многоквартирного дома на улице Советской, 74. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21:09, оно было ликвидировано в 22:14. Спасателями было эвакуировано 9 человек. В тушении задействовали 33 человека и 10 единиц техники. Погиб один мужчина. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Также 11 января в Самаре произошел крупный пожар на Некрасовской, 25а. С огнем боролись около 12 часов. Он унес жизнь 4-летней девочки и 58-летней женщины.

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