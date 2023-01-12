Самарец показал, как работает зимняя переправа на судах на воздушной подушке

В областной столице запустили движение на судах воздушной подушки. Фото: скриншот видео

В Самаре наконец-то на Волге встал лед. Аномально холодная температура поспособствовала укреплению слоя наледи на реке.

Ранее мы уже писали про работу переправы, людей возят на судах на воздушной подушке. Переправа открылась 11 января 2023 года в 12:00. Временное расписание составили из-за сложной ледовой обстановки. Городской блогер Евгений Щекин показал, как работают суда в вечернее время. Последний рейс отправляется из Самары в 18:30, а из Рождествено – в 18:45.

Напомним, специалисты вновь предупредили жителей региона об аномально-холодной погоде. В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Среднесуточная температура держится ниже климатической нормы.

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